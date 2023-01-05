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Флориан Филиппо, возглавляющий французское движение «Патриоты», заявил, что отправка из Франции на Украину бронированных машин AMX-10RC является абсолютным безумием. Он призвал правительство страны прекратить финансировать Киев и отправлять вооружение.

Политик написал в своем Твиттере о том, что Макрон поставляет Зеленскому военную технику – полное безумие. Французская армия остается без вооружения. Филиппо считает, что Париж должен остановить поставки делать все, чтобы прекратить эскалацию на Украине. Но НАТО и президент Франции Макрон делают все наоборот.

Днем ранее Эммануэль Макрон, французский лидер, пообещал украинскому коллеге, что отправит в Киев колесные танки модели AMX-10RC.

По заявлению главы французского МИД техника будет отправлена в ближайшие недели.

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