Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Fox News, американский президент Джо Байден поставил в тупик большую часть населения своей страны своим очередным заявлением.

Американский лидер Джо Байден решил не отступать от своей традиции, делать странные заявления во время своих выступлений, которые ставят его слушателей в тупик. В ходе своего очередного визита в Кентукки президент США заявил, что лучшие дни американцев находятся не позади, а впереди.

Также он добавил, что он никогда еще в своей жизни не был настолько оптимистичным, как сегодня. В итоге Байден заявил, что после того, как он объехал 140 различных стран мира, он может перефразировать фразу своего соседа, что весь остальной мир не «является заплаткой на наших джинсах», если США будут продолжать делать, что могут и хотят.

Реакция на данную речь президента Байдена от пользователей соцсетей в США была яркой. Например, обозреватель RedState написал комментарий, что в сегодняшнем выпуске зрители увидят программу под названием «Что же, черт возьми, имел в виду Джо Байден». Пресс-секретарь сенатора от республиканцев Джоша Хоули Эбигейл Мароун написала, что это выражение имеет смысл, если у вас вместо мозга каша.