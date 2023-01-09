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Американское издание Foreign Affairs опубликовало материал, в котором сообщает, что лидерам западных стран придется договариваться с Владимиром Путиным для того, чтобы украинский конфликт не превратился в прямое столкновение между Россией и странами НАТО.

В материале издания отмечается, что, не смотря на, все политические и экономические ограничения, а также санкции в отношении Российской Федерации, официальным лицам коллективного Запада необходимо будет сохранить дипломатические каналы связи с Москвой для того, чтобы в мире сохранялась стратегическая стабильность, а также не возникло прямого конфликта между РФ и НАТО.

Автор материала написал, что боевые действия на территории Украины могут затянуться, поэтому странам Запада необходимо быть готовыми к этому. Отмечается, что Запад должен будет и дальше поддерживать вооруженные силы Украины, но одновременно с этим развивать дипломатические контакты с Российской Федерацией.

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