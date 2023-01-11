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Российская семья, которая поехала в Финляндию, рассказала о враждебном отношении к ним пограничной службы. Сотрудники на границе заявили, что россиянам лучше как можно быстрее уехать из страны.

Российские туристы поехали на новогодних каникулах в Хельсинки транзитом через Стамбул. Далее они планировали поехать домой на своей машине, которая уже находилась на парковке.

Путешественники рассказали, что устали в результате перелета, поэтому решили остаться на ночь в Хельсинки и ехать утром отдохнувшими. Но финский пограничник отказал им в этой просьбе

Россияне отмечают, что сотрудник пограничной службы разговаривал враждебно и заявил, что если они не выйдут из Финляндии до 7 часов утра, у них будут проблемы с визой.

Женщина рассказала, что они испугались и сразу же из аэропорта поехали на российско-финскую границу.

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