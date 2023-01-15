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В финальную часть всемирного конкурса красоты «Мисс Вселенная» смогли попасть только девушки, которые представляют страны западного полушария. После полуфинала, когда девушки продемонстрировали членам жюри свои вечерние платья, в пятерке финалисток оказались представительницы таких стран, как Венесуэла, Кюрасао, США, Пуэрто Рика и Доминиканская Республика.

Сообщается, что представительница России Анна Линникова, обладающая титулом «Мисс Россия – 2022» и украинка Виктория Апанасенко не смогли пройти в финал данного конкурса, который проходит в этом году в американском городе Новый Орлеан.

Напомним, что россиянка Линникова выступила на конкурсе «Мисс Вселенная» в белоснежном мини-платье, которое было украшено более чем 50 тысячами полудрагоценных камней и речным жемчугом. Сверху белого платья была надета бархатная накидка с длинным шлейфом бордового цвета. Дополнили образ россиянки еще и босоножки на высоком каблуке.

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