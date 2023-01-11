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О благоприятном воздействии чая на организм человека написано уже немало статей. При этом каждый из сортов чая обладает различными благоприятными свойствами. Так, например, доктор Тим Бонд, участник Tea Advisory Group, отмечает, что ежедневное употребление одной чашки чая может помочь в профилактике сердечных болезней.

В журнале Journal of Cardiovascular Pharmacology опубликовал результаты исследования, в которых говорится, что полезно употреблять, как черный, так и зеленый сорта чая. Данные напитки содержат флавонолы, что позволяет нормализовать кровяное давление, снизить воспалительные процессы, уменьшить уровень холестерина, а также привести уровень сахара в крови в норму. Все это благоприятно сказывается на здоровье сердца.

Сообщается, что флавонолы оказывают благоприятное воздействие на работу кровеносных сосудов. Это, по утверждению специалистов, позволяет снизить вероятность развития сердечных заболеваний. Чтобы человек получил достаточное количество флавонолов, ему необходимо ежедневно выпивать от 3-х до 4-х чашек чая.

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