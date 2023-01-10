На сайте РИА Новости опубликован материал, в котором раскрывается суть вопроса борьбы России с коллективным Западом. Автор материала Елена Караева пишет, что каждое из решений ЕС об отправке того или иного оружия на Украину, приводит к тому, что ежедневно приближаются к точке маршрута, которую обозначил президент России Владимир Путин. Обозреватель напоминает, что еще фон Клаузевицем было отмечено, что Россия не является той страной, которую можно завоевать. Он писал, что «этого нельзя сделать силами современных европейских государств».

Елена Караева отмечает, что ежедневно для Запада рушится то, что ранее казалось «абсолютно незыблемым». И первое, что разрушилось – это миф экономического могущества «всего цивилизованного мира». Коллективный Запад оказался «голым королем», который не может справится с нарастающей инфляцией и волной роста цен. Также рассыпалась в пыль «свобода слова в цивилизованном мире».

Автор материала отмечает, что все военные конфликты с Россией, на которые ранее решались и немцы, и французы, заканчивались полной капитуляцией с их стороны. Караева подчеркивает, что очередная заказанная Западом драка закончится лаконичным ответом «Можем повторить!».