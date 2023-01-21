Российский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отправил письмо в Белый Дом, а именно координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Текст письма Пригожина был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

В своем письме Евгений Пригожин просит американского чиновника Джона Кирби назвать, какое именно преступление было совершено представителями частной военной компании «Вагнер».

Напомним, что 20 января Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, сделал заявление, что власти США приняли решение расценивать действия частной военной компании «Вагнер» в качестве «серьезной транснациональной преступной организации». При этом американский чиновник отметил, что на следующей неделе будет рассматриваться вопрос о введении против ЧВК «Вагнер» нового пакета санкций.