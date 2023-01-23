Евгений Пригожин, глава военной компании «Вагнер», поддержал Рамзана Кадырова, который ранее выступил с критикой российского генерала, заявившего, что нужно запретить бороды для военнослужащих.

Пригожин заявил, что военные корреспонденты лезут в самое пекло и идут по пути трехсотых, заключенные воюют лучше, чем гвардейские подразделения, раненные бойцы едут в тренировочные лагеря, чтобы делиться своим боевым опытом. А клоуны, которые не были в зоне СВО, учат опытных бойцов, как и сколько раз им бриться и какие духи использовать.

Основатель «Вагнера» предложил Кадырову отрастить бороду еще больше. И добавил, что за «гламуризацию» российский армии необходимо ввести уголовное наказание вплоть до 50 лет лишения свободы.