Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», рассказал, что задача штурма Артемовска (укр. название города – Бахмут) состоит в том, чтобы ликвидировать самые боеспособные подразделения ВСУ.

Основатель «Вагнера» отметил, что сейчас бойцы его ЧВК уничтожают украинские соединения, а российские ВС свободны для того, чтобы вести операции на других направлениях.

Бизнесмен рассказал, что командование ВСУ направляет все свои боеспособные формирования в Артемовск. «Вагнеровцы» успешно ликвидируют их и тем самым открывают оперативные возможности на других направлениях.

Глава «Вагнера» добавил, что его бойцы сковывают силы ВСУ и не позволяют им перейти в наступление.

Бои за город Артемовск в ДНР продолжаются с августа прошлого года.