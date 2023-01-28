Прибытие на Украину основных боевых танков западного производства – американских М1 Abrams, немецких Leopard-2 и британских Challenger-2 ожидается не ранее конца марта, а к тому моменту ситуация на поле боя способна заметно склониться в пользу России. Об этом пишет в издании The EurAsian Times военный обозреватель Партха Сатам. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Президент США Джо Байден объявил о поставке Украине 31 танка Abrams, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна отправит 14 танков Leopard 2. К этому следует добавить 14 танков, выделенных премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Это решение было принято «после нескольких месяцев нежелания как со стороны США, так и со стороны Германии».

Ранее официальными лицами администрации Байдена утверждалось, что тяжелые танки M1 Abrams «будет сложно доставлять, они дороги в обслуживании и сложны в эксплуатации для украинских войск». Министерство обороны США (DoD) упомянуло, что танки будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), что означает, что оружие будет поступать не из запасов американских вооруженных сил, а от производителя.

«Это означает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем «Абрамсы» доберутся до Украины. Администрация Байдена, не отправляющая готовые танки из своего арсенала, преследует не только военную цель – то есть стремление не истощать свои арсеналы. Это также указывает на нежелание провоцировать Москву крупным подстрекательством, а воздействовать небольшими постепенными дозами, что отвечает ее целям – не допустить, чтобы конфликт охватил Европу, в то же время стратегически противодействуя Москве», – отмечает Сатам.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки из Германии должны быть в Украине через три месяца и что обучение украинского экипажа в Германии должно начаться «в ближайшее время». Официальное разрешение Берлина (которое требуется для реэкспорта любого разработанного Германией вооружения) также будет выдано другим европейским странам НАТО и Канаде, которая тоже располагает десятками танков Leopard-2.

«Реакция России была критической, но спокойной, при этом ни политическое, ни военное руководство не выразили тревоги и, похоже, уверены, что тяжелые вооружения не представляют серьезной стратегической угрозы», – отмечает обозреватель EurAsian Times.

Даже западные аналитики в основном согласны с тем, что поставляемые Киеву основные боевые танки «не смогут переломить ситуацию на поле боя, которая и без того складывается в пользу России. Москва постарается укрепить свои позиции в Бахмуте (Артемовске), Соледаре и Запорожье к тому времени, когда танки доберутся до Украины».

Военные эксперты в этой связи обращают особое внимание на российские танки Т-90М «Прорыв», которые «получили высокую оценку даже от украинских противников» и имеют другие вспомогательные средства, такие как большой артиллерийский и авиационный инвентарь (с неподвижным и вертолетным крылом), дополняющий его бронетанковые операции.

Эксперты в Telegram-группах указывают, что «президент Путин предпочел бы завершить активные военный операции, взяв под контроль намеченные районы на востоке Украины и объявив об успешном достижении основных целей Специальной военной операции (СВО)», – указывает обозреватель EurAsian Times.

По его мнению, весьма высока вероятность, что эта ситуация сложится еще до того, как западные танки, предоставляемые Украине, смогут выйти на поле боя. В то же время Россия в достаточной степени сохранит свой военный потенциал для эффективного отражения этой угрозы.

«Возможное уничтожение западных танков поставило бы США и Германию в затруднительное положение, потребовав запустить новый цикл военной помощи, который лишь продолжил бы и усугубил конфликт», – заключает Сатам.