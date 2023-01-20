Как сообщает РИА Новости, Европейский фонд мира выделяет на закупку вооружений для украинской армии уже седьмой по счету транш, который составит примерно полмиллиарда евро. Об этом в Брюсселе заявил журналистам один из высокопоставленных европейских чиновников.

Источник сообщил, что задача Европейского союза заключается в продолжении предоставления помощи Киеву, поэтому необходимо утвердить очередной, седьмой по счету, пакет для закупки военной техники для украинской армии.

По словам высокопоставленного чиновника, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время встречи всех министров иностранных дел Евросоюза, которая должна будет пройти 23 января, попытается согласовать выделение нового транша для Украины.

Напомним, что ранее в средствах массовой информации уже появлялась информация о том, что представители Венгрии заблокировали выделение Украине очередного транша для закупок вооружений. Стоит напомнить, что Киев уже получил шесть траншей из Европейского фонда мира на общую сумму в 3,1 млрд евро.