Эстония стремится включить 155-мм кассетные артиллерийские боеприпасы в пакет своей военной помощи Украине. Об этом сообщает эстонский сайт ERR. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Многие западные страны осуждают использование кассетных боеприпасов и прекратили их использование, отметив, что это представляет угрозу для гражданского населения. Однако Эстония сочла его «эффективным средством против превосходящего противника».

Произведенный немецкой компанией Rheinmetall кассетный снаряд DM632 раскрывается с помощью заряда взрывчатого вещества на высоте 300-500 метров, высвобождая 63 суббоеприпаса DM1385, и плотно покрывая ими площадь около 100 квадратных метров.

По словам начальника отдела развития потенциала Сил обороны Эстонии (EDF) подполковника Каарела Мяэсалу, этот боеприпас наиболее эффективен против легкобронированных подразделений, поскольку «обладает как противопехотными, так и противотанковыми свойствами», пробивая броню БМП и БТР.

«На эстонских складах тысячи таких боеприпасов, и украинцы запросили их у Эстонии», – подчеркивает ERR. Однако Эстонии потребуется разрешение Германии (как страны-производителя) на отправку снарядов Украине, также как и в отношении отправки Киеву 155-мм артиллерийских орудий.

Предоставление кассетных боеприпасов является для Запада «несколько деликатным вопросом». С 2008 года к Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей любое использование, передачу и производство кассетных боеприпасов, присоединились в общей сложности 108 стран.

Тогда же Яак Аавиксоо, занимавший пост министр обороны, заявил, что отказ от кассетных боеприпасов – Эстонией поддержан не будет. «Это одно из самых эффективных средств против превосходящего противника, и их переоснащение – очень длительный и невероятно, невероятно дорогой процесс», — сказал он. А также отметил, что «США, Китай и Россия не отказались от кассетных боеприпасов».

Рене Вярк, доцент кафедры международного права Тартуского университета, пояснил ERR, что кассетные боеприпасы не запрещены для стран, не являющихся участниками конвенции. «Озабоченность кассетными боеприпасами заключается в том, что это оружие обычно покрывает какую-то область, и почти все, что попадает в эту область, получает повреждения. Иными словами, кассетные боеприпасы не являются особо точным оружием. Они наносят большой побочный ущерб», – сказал Вярк.

Другая причина, по которой многие страны запретили использование кассетных боеприпасов, заключается в том, что они продолжают убивать даже после окончания конфликтов. «Реальность такова, что не все боеприпасы детонируют, и они в конечном итоге лежат там. И когда в какой-то момент люди идут зачищать территорию или просто смотрят из любопытства, они могут в конечном итоге привести в действие неразорвавшийся кассетный боеприпас», – пояснил Вярк.

По его же словам, при оценке рисков страны пытаются найти баланс. «Имеется в виду, каков потенциальный вред гражданскому населению по сравнению со значительным военным преимуществом. Идеального решения никогда не будет. Кто-то всегда будет страдать», – пояснил он.

«Более современный» снаряд DM632 германского производства оснащен механической системой самоликвидации, но и она не всегда срабатывает. По словам полковника Мяэсалу, в идеальных условиях детонирует 90-95 процентов суббоеприпасов, разбросанных снарядом кассетного боеприпаса.

«Зависит от сложности местности. Они не могут стрелять в снежных условиях или там, где есть высокая растительность, холмистая местность или водоемы. Соответственно увеличивается количество неразорвавшихся суббоеприпасов. Лучше всего стрелять ими на более открытом ландшафте, где земля более ровная», – пояснил он.

В этом отношении кассетные боеприпасы, как отмечает ERR, «даже лучше подходят для украинских полей, чем для густо заросшей лесом Эстонии».

Из государств-членов ЕС Эстония, Греция, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Финляндия не присоединились к Конвенции по кассетным боеприпасам. Тем временем Германия присоединилась к конвенции при первой же возможности и всего за несколько лет уничтожила почти полмиллиона снарядов, бомб и ракет.

Может ли это оказаться препятствием, когда Эстония будет добиваться от Германии разрешения на отправку кассетных боеприпасов в Украину, сказать трудно.

По словам министра обороны Ханно Певкура, Эстония ранее обязывалась перед своими союзниками, что будет использовать кассетные боеприпасы «только для защиты собственной территории». Теперь Таллинн желает крупно расширить это толкование, рассчитывая на негласную поддержку от США и НАТО.