После того, как дроны, запущенные ВСУ, нанесли удары по военным российским аэродромам под Рязанью и Саратовом, эксперты задумались о возможной атаке по другим объектам. Среди них производства на Дальнем Востоке, пишет «МК».

Самый опасный прогноз сделал канал Телеграм «Рыбарь». По мнению автора публикации, дроны ВСУ могут ударить по авиазаводу, расположенному в Комсомольске-на-Амуре. Именно там собирают военные истребители Су-35С. В зоне риска расположен вертолетный завод в Арсеньеве, где ведутся работы по сборке ударных вертолетов «Аллигатор». Их активно применяют в зоне спецоперации на Украине.

Подобные атаки со стороны ВС Украины несут не только ущерб, но и обладают сильным пропагандистским эффектом.