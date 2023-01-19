Доцент факультета мировой политики МГУ и заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина прокомментировала заявление польского генерала в отставке Вальдемара Скжипчака о формировании дополнительных бригад ВСУ из числа украинских беженцев, которые находятся на территории Польши. Ревякина считает реализацию данной идеи маловероятной, как сообщает издание «Свободная пресса».

Напомним, что польский генерал-полковник в отставке заявил во время своего интервью для издания wPolityce о необходимости мобилизовать украинских беженцев, которые находятся на территории Польши. Польский генерал предлагает поступить по примеру создания армии польских эмигрантов, которая была сформирована во Франции в 1940 году.

Однако Анна Ревякина уверена, что во времена Второй Мировой Войны в ряды польской армии эмигрантов вступали бывшие военные и противники существующего режима, но не беженцы, стремящиеся покинуть зону боевых действий. Скорее всего, данное заявление польского генерала, как считает Ревякина, рассчитано на то, чтобы уменьшить количество украинских беженцев, рассчитывающих остаться в Польше.