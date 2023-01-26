26 января ВС России возобновили массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины и военным объектам ВСУ в тылу. Массированные атаки возобновились почти после двухнедельного перерыва. Стоит отметить, что Россия снова начала вести обстрел по энергетическим объектам Украины сразу после переговоров западных стран на немецкой авиабазе Рамштайн. А все потому, что на переговорах коллективный Запад принял решение о поставках на Украину тяжелой бронированной техники, вероятнее всего, для осуществления наступательных действий.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что информация о сроках поставок, объявленная Западом, не соответствует действительности. Танки на Украину прибудут значительно раньше заявленного времени. Кнутов отмечает, что массированные обстрелы по Украине приводят к большому количеству проблем для ВСУ. По его мнению, ВС России продолжит наносить ракетные удары, причем они будут еще более интенсивными.

Эксперт рассказал, что ракетными обстрелами Россия уничтожает не только трансформаторные подстанции, но и машинные залы. Таким образом, военная промышленность Украины, которая занимается производством и ремонтом военной техники будет полностью лишена электроэнергии.