Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

26 января ВС России возобновили массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины и военным объектам ВСУ в тылу. Массированные атаки возобновились почти после двухнедельного перерыва. Стоит отметить, что Россия снова начала вести обстрел по энергетическим объектам Украины сразу после переговоров западных стран на немецкой авиабазе Рамштайн. А все потому, что на переговорах коллективный Запад принял решение о поставках на Украину тяжелой бронированной техники, вероятнее всего, для осуществления наступательных действий.

Военный эксперт Юрий Кнутов уверен, что информация о сроках поставок, объявленная Западом, не соответствует действительности. Танки на Украину прибудут значительно раньше заявленного времени. Кнутов отмечает, что массированные обстрелы по Украине приводят к большому количеству проблем для ВСУ. По его мнению, ВС России продолжит наносить ракетные удары, причем они будут еще более интенсивными.

Эксперт рассказал, что ракетными обстрелами Россия уничтожает не только трансформаторные подстанции, но и машинные залы. Таким образом, военная промышленность Украины, которая занимается производством и ремонтом военной техники будет полностью лишена электроэнергии.

Вам может понравиться

Немецкий политик заявил, что поклонники Бандеры рады поставкам танков из Германии

Даниэль Рой, германский политик, заявил, что украинские «фанаты Бандеры» в лице руководства страны обрадовались поставкам нового вооружения в страну, сообщает РИА Новости. Так депутат прокомментировал информацию о согласии Германии отправить

Киев заявил об успехах в переговорах по получению от стран НАТО боевых самолетов

Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел Украины, заявил, что тема поставки в Киев западных боевых самолетов начала «продвигаться». С его слов, украинские военные должны получить натовскую боевую авиацию до

Евросоюз проигрывает в торговой войне Соединенным Штатам

Денис Дубровин, обозреватель ТАСС, рассказал о проигрыше стран ЕС Америке в торговой войне. С того момента, как на территории Украины начался конфликт, Евросоюз регулярно придумывает новые санкции против своего же