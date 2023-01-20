Обещанных поставок на Украину более современных вооружений НАТО, скорее всего, будет недостаточно для успешного украинского наступления, считает в своей очередной статье для интернет-издания «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Дэниэл Л. Дэвис, бывший подполковник армии США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На очередной встрече Контактной группы по военной поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, как ожидается, западные военные лидеры объявят о новых поставках танков и бронетехники. «Поскольку Украине обещают все больше видов современного оружия НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро повернется в пользу Киева. Однако более внимательное изучение того, что предлагается, и более глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить эти ожидания», – указывает Дэвис.

По его словам, после почти 11 месяцев военного противостояния, в котором Украине в основном пришлось полагаться на старое советское оружие, как западной, так и украинской аудитории «интуитивно кажется, что если Запад предоставит Киеву более современные системы вооружения, которые использует НАТО, то силы Зеленского компенсируют потери» и даже смогут одержать военную победу. Это совсем не так.

Сегодня в США на удивление мало людей, имеющих хоть какой-то боевой опыт, и лишь очень небольшой процент тех, кто сражался или тренировался в боях высокого уровня интенсивности. Поэтому правда в том, что подавляющее большинство принимает за «реальность» то, что им навеяли видеоигры типа Call of Duty, к тому, как все работает в реальном бою. В видеоигре человек просто «получает» военное снаряжение или транспортные средства, и тем самым «может обладать их полноценной боеспособностью», но в реальность устроена иначе.

Танки, боевые машины пехоты, гаубицы, системы ПВО, истребители и т. п. обеспечивают максимальную производительность только в том случае, если их пользователи полностью обучены и опытны. Кроме того, даже при наличии квалифицированных операторов и экипажей машины должны снабжаться достаточным количеством топлива и боеприпасов, должным образом и регулярно обслуживаться и профессионально использоваться на уровне экипажа, взвода, роты и батальона.

Как итог: неудачи, срывы и провалы в любой из этих сфер – и тогда даже самое лучшее оборудование становится малопригодной грудой лома. «На протяжении всей моей 21-летней армейской службы я получил личное подтверждение этим истинам во время тренировок, операций и непосредственного боя», – отмечает американский эксперт.

Применительно к вооруженным силам Украины, он говорит: «Я не могу не подчеркнуть, насколько сложно Украине будет создать механизированные силы достаточной силы, чтобы оттеснить российские войска в нынешних условиях».

По его оценке, войска Зеленского уже потеряли «сотни тысяч убитыми и ранеными во многих ожесточенных боях». В настоящее время ВСУ вовлечены в крупное сражение на Донбассе, которое многие называют «мясорубкой». В части понесенных потерь это имеет значимые последствия для украинской стороны, особенно в том, что касается приобретения современных танков и БМП от стран НАТО.

В частности, это подрывает «строительные блоки, необходимые для построения боевой мощи современной полевой армии». Поскольку в последнее время большое внимание СМИ было сосредоточено на боевых машинах Bradley, которые Соединенные Штаты вскоре поставят Украине, из этого следует: вооруженным силам Украины предстоит сделать очень многое (причем намного больше, чем аналогичному стандартному армейскому подразделению США), чтобы привести их к полноценной боеспособности.

«Боевые действия – это весьма динамичное, жесткое и сложное предприятие, и буквально ничто и никогда в нем не гарантируется. Но американские политики, законодатели и граждане должны осознавать, какой крутой подъем еще придется преодолеть Украине, чтобы превратить эти современные военные машины в боевую мощь», – заключает Дэвис.