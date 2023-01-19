Испытания новой вакцины для лечения ВИЧ под названием Mosaic от производителя Janssen, входящего в группу компаний Johnson & Johnson, оказались неудачными. Об этом сообщает сама компания производитель вакцины.

В пресс-релизе компании, опубликованном на сайте Johnson & Johnson, указывается, что независимым советом по безопасности и мониторингу исследований (DSMB) была установлена неэффективность экспериментальной вакцины в предотвращении инфекции ВИЧ по сравнению с препаратом плацебо в группе участников исследования.

Сообщается, что исследование эффективности новой вакцины проводилось в 50 разных городах на территории Европы и США, начиная с 2019 года. В данном исследовании принимало участие примерно 3900 мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, так как считается, что они более подвержены риску заражения инфекцией ВИЧ.

Каждый из участников исследования, возраст которых был от 18 до 60 лет, получил 4 укола вакцины или препарата плацебо. Представители Совета по мониторингу не смогли зафиксировать существенной разницы в скорости передачи ВИЧ в двух группах испытуемых.