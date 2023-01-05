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Один из бывших заключенных, который в данный момент является бойцом ЧВК «Вагнер», рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как служба в зоне проведения специальной военной операции полностью изменила его взгляды на жизнь. По его словам, все бывшие заключенные смогли проникнуться общим духом товарищества, а также начали задумываться над духовными ценностями.

Доброволец родом из Тулы заявил, что он полностью изменил свое отношение к жизни. По его словам, когда боец находится в окопе на первой линии фронта под артиллерийским обстрелом, есть время подумать над настоящими ценностями в жизни. Боец ЧВК «Вагнер» также отметил, что многие бывшие заключенные потеряли многое за время своей службы в зоне СВО, но многое и приобрели.

По словам добровольца, раньше погоня за материальными ценностями в жизни привела его прямиком в тюрьму. При этом духовный аспект жизни полностью отсутствовал, по его словам. За время своей службы, боец рассказал, что действительно поверил в Бога и стал свидетелем того, как многие неверующие вдруг крестились и приняли христианство. На вопрос корреспондента о дальнейших планах после получения помилования, доброволец ответил, что планирует вернуться в ЧВК «Вагнер» и продолжить помогать своей Родине.

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