Военный эксперт, бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук рассказал, в чем состоит ценность таких населенных пунктов ДНР, как Артемовск (украинское название Бахмут) и Соледар для украинской армии. Он подчеркнул, что данные города являлись ключевыми оборонительными точками для ВСУ.

После того, как российские войска полностью будут контролировать Соледар и Артемовск, это нарушит устойчивость украинских подразделений на краматорском оборонительном рубеже, отмечает военный эксперт. Матвейчук подчеркнул, что таким образом, войска ВС России могут отрезать украинские подразделения от основных войск ВСУ. По итогу, российская армия сможет нарастить свои силы по направлению населенных пунктов Краматорск и Славянск.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что в скором времени Соледар будет полностью освобожден российскими вооруженными силами.