Мобилизованные бойцы армии ВС России прошли обучения и теперь полностью готовы к наступлению. Такое мнение выразил Максим Жорин, бывший командир националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Об этом сообщает издание URA.RU.

Жорин отметил, что вторая волна наступления российской армии станет серьезным вызовом для вооруженных сил Украины. «Я уверен, что очередное наступление России состоится», – подчеркнул экс-командир националистического полка. Он отметил, что мобилизованные российские военнослужащие после пройденных учений были сформированы в новые части. И теперь они готовы отправится на исполнение боевых задач. По словам Жорина, это означает, что для украинской армии наступают еще более тяжелые времена.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью освобождения оккупированных украинскими боевиками земель Луганской и Донецкой Народных Республик, защиты мирного населения Донбаса. Также целью СВО является демилитаризация и денацификация Украины.