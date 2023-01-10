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Генерал Александр Лапин приступит к выполнению работы по планированию и территориальной обороне в должности главы Штаба российских Сухопутных войск. Также он будет решать мобилизационные вопросы. Об этом порталу URA.RU рассказал Владимир Болдырев, который ранее занимал должность командующего Сухопутными войсками.

Болдырев отметил, что Лапин командовал войсками округа. Теперь же его назначили начальником Сухопутных войск и это очень серьезная должность и ответственность. Он отметил, что Лапин точно справится, благодаря своим личным качествам и должной подготовке.

А военный обозреватель Геннадий Алехин, рассказал, что работа главы Сухопутных войск является самой важной в армии РФ. Это работа в штабе, без которой не получится успешно воевать на поле боя.

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