В первый день 2023 года вооруженные силы России ликвидировали экс-депутата украинской Рады. Это Михаил Гаврилюк, идейный украинский националист.

Политики называли Гаврилюка человеком, который генерировал комичные идеи. Одно из его предложений – легализация проституции. Чиновник считал, что поступающие средства от проституции должны пополнять казну, а не личные кошельки. Он заявлял, что таким способом можно восстановить бюджет страны.

Гаврилюк был одиозным персонажем политики Незалежной. В 2016 году «Квартал 95» даже снял в его честь комедийный короткометражный фильм под названием «Козак Гавриляк».

В 2014 году политик был активным участником Евромайдана и госпереворота. А депутатом Верховной Рады он был в период с 2014 по 2019 годы.