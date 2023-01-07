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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на котором показана подготовка новых экипажей модернизированных танков Т-90М «Прорыв» к выполнению боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

Как видно на опубликованных видеокадрах, российские танкисты совершенствуют свои навыки управления боевыми машинами, а также тренируются в огневой подготовке. В перечень тренировок военнослужащих Центрального военного округа включены упражнения по стрельбе как из закрытых позиций, так на открытой местности прямой наводкой.

Также отрабатываются навыки по взаимодействию между экипажами танков и корректировщиками огня, которые ведут наблюдение за огневым поражением цели при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

Один из членов экипажа танка рассказал, что модернизированная боевая машина получила новый пулемет «Корд» калибра 12 мм. Также по его словам, Т-90М получил новый прицел с тепловизором, а также появилась возможность захватывать цель, что позволяет более точно вести огонь по противнику.

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