ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Economist опубликовало интервью с военнослужащими вооруженных сил Украины, которые рассказали, как подразделения украинской армии сталкиваются с сопротивлением местного населения Купянска.

Украинские бойцы рассказали иностранным журналистам, что местное население отказывается принимать помощь от солдат вооруженных сил Украины. Также довольно часто местное население выкладывает снимки военной техники украинской армии в российские социальные сети.

При этом командование ВСУ запретило украинским солдатам принимать еду от местного населения, так как существует большая вероятность отравления. Один из украинских волонтеров заявил иностранному изданию, что местное население все еще питает надежду, что российская армия вернется в их город.

Напомним, что недавно Министерство обороны России сообщило об успешных боях на территории Харьковской области. Подразделения армейской артиллерии и авиации Западного военного округа уничтожили скопление техники и личного состава ВСУ в окрестностях населенных пунктов Тимковки, Берестового и Табаевки.

Вам может понравиться

В Польше все чаще стали звучать бандеровские лозунги

Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», ситуация внутри Польши очень накалилась. Дело в том, что Североатлантический альянс подталкивает польское правительство, вступить в открытый конфликт с Россией, а среди местного населения все

Бойцы войск ПВО научились обманывать «Хаймарсы»

Военнослужащие войск противовоздушной обороны в Белгородской области смогли найти способ избегания ударов со стороны ВСУ. Соответствующая информация появилась на Телеграм-канале Mash. Российские военнослужащие смогли вычислить расписание американских спутников-шпионов. После того,

Шурыгин заявил, что армии России необходимо начать подготовку к ядерной войне с НАТО

Издание «Военное дело» приводит комментарий известного российского военного эксперта Владислава Шурыгина по результатам встречи министров обороны стран НАТО, которая прошла на военной базе Рамштайн. По словам Шурыгина, коллективный Запад принял