Издание Economist опубликовало интервью с военнослужащими вооруженных сил Украины, которые рассказали, как подразделения украинской армии сталкиваются с сопротивлением местного населения Купянска.

Украинские бойцы рассказали иностранным журналистам, что местное население отказывается принимать помощь от солдат вооруженных сил Украины. Также довольно часто местное население выкладывает снимки военной техники украинской армии в российские социальные сети.

При этом командование ВСУ запретило украинским солдатам принимать еду от местного населения, так как существует большая вероятность отравления. Один из украинских волонтеров заявил иностранному изданию, что местное население все еще питает надежду, что российская армия вернется в их город.

Напомним, что недавно Министерство обороны России сообщило об успешных боях на территории Харьковской области. Подразделения армейской артиллерии и авиации Западного военного округа уничтожили скопление техники и личного состава ВСУ в окрестностях населенных пунктов Тимковки, Берестового и Табаевки.