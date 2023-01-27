Одиозная личность бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) вызывает много вопросов. Однако помимо сомнительных высказываний и неуместной критики текущей спецоперации он известен и рядом серьезных ошибок, которые, в том числе, привели к ухудшению ситуации в Донбассе.

Общественный резонанс на тему навыков и пригодности Гиркина на фронте начался после его критики в адрес предпринимателя Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер». Бизнесмен в свою очередь предложил Стрелкову сразу перейти от слов к делу и вступить в ряды «Оркестра».

В ответ экс-министр обороны ДНР дал невнятный ответ. Согласия не последовало, при этом он выдвинул ряд условий.

«Стрелков — это больше про трусость и бахвальство, а Пригожин — это про действие и конкретику», — заявил публицист Андрей Рост на фоне происходящего.

На ситуацию также отреагировал политолог Константин Долгов. По его словам, Игорь Стрелков не поедет на фронт ввиду трусости, а для своей аудитории он придумает очередное оправдание.

Энтузиасты, наблюдающие за происходящим, даже проиллюстрировали противостояние Пригожина и Стрелкова. Так, автор Telegram-канала «Заставный» опубликовал коллаж, на котором изображен бизнесмен с бойцами ЧВК «Вагнер» и Гиркин, который критикует «Оркестр» из студии в Москве.

«Где были Пригожин и Стрелков в январе этого года?» — гласит подпись под картинкой.