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Сеть активно всколыхнуло недавнее заявление российского актера Артура Смольянинова, который заявил, что испытывает неприязнь к своей родине – России. Он сказал, что Россия должна быть покрыта «радиоактивным пеплом». Стоит отметить, что актер эмигрировал из России и теперь ведет за границей антироссийскую пропаганду. Смольянинов также сказал, что поддерживает Украину, и если сложатся должным образом обстоятельства, то он может вступить в ряды украинской армии.

Журналистка Алла Довлатова не смогла сдержать свои эмоции после того, как услышала высказывание Артура Смольянинова. Ее настолько зацепили его слова, что она не смогла высказаться в его сторону без употребления нецензурных слов.

Она заявила, что в ее голове не укладывается, как человек, родившийся и выросший в России, может так откликаться о своей родине. Он прославился именно благодаря российскому кино, а теперь переехал на Запад и мечтает, чтобы от России остался лишь «радиоактивный пепел». Довлатова отметила, что у Смольянинова невысокий уровень воспитания, ведь иначе его высказывания объяснить нельзя.

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