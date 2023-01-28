Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подверг резкой критике слова итальянского министра обороны Гуидо Крозетто, который заявил, что поставки вооружения на Украину являются способом предотвращения вооруженного конфликта мирового масштаба.

Напомним, что Крозетто заявил о начале «третьей мировой» в случае, если российские танки достигнут Киева и границ Европы. Именно этим он объяснил необходимость поставок тяжелой военной техники на Украину. В свою очередь, Медведев заявил, что если и начнется «третья мировая», то в таком случае мир превратится в труху. Он отметил, что поставки бронетехники и другого вооружения из стран Запада на Украину не смогут предотвратить глобального мирового конфликта.

В своем Telegram-канале Медведев написал, что Запад не сможет избежать расплаты за так называемую защиту «никому ненужной» в Европе Украины. И если уж начнется мировой вооруженный конфликт, тогда танки не помогут. Истребители тоже не пригодятся. «Тогда уж точно – все в труху».