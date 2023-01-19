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Как сообщает РИА Новости, депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик высказал свое мнение относительно заявления представителя госдепа США о том, что украинские войска могут применять западное оружие для осуществления ударов по Крыму.

Белик заявил, что подобная позиция американского ведомства представляет собой «иезуитское лукавство». Американские власти, поднимая тему Крыма, тестируют Россию на прочность. Они пытаются найти зону пресловутой красной линии, за которую Россия не даст никому перейти, отметил парламентарий.

Ранее американское издание New York Times опубликовало информацию о том, что в администрации Белого дома считают, что контроль России над Крымом может быть под угрозой, ведь киевский режим может предпринять действия. Таким образом, в будущих переговорах позиция Киева будет усилена.

Отмечается, что в Государственном департаменте США заявили, что украинское руководство самостоятельно принимает решение, каким образом использовать полученное от Запада оружие. Вашингтон не содействует ударам по территории Российской Федерации, но Крым российской территорией он не считает.

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