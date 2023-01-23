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Десантники РФ, входящие в 76-ю дивизию ВДВ, смогли полностью разгромить украинские опорные пункты в лесной зоне в ЛНР под Кременной.

Указывается, что в первую очередь российские бойцы применили огонь из бронетранспортеров и этим самым подавили огневые точки неприятеля, также применялись самоходные артиллерийские установки и гранатометы.

После этого штурмовики российских подразделений зашли в окопы и ликвидировали украинских боевиков. Тех, кто остался в живых, захватили в плен.

Некоторым украинцам удалось сбежать с занятых ранее позиций, они бросили и раненых, и убитых товарищей.

В ходе проведенного штурма вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности около 30 человек пленными и ранеными.

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