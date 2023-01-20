В своем материале от 20 января немецкое издание Der Spiegel пишет, что интенсивные боевые действия на территории Украины могут выявить новые слабые стороны немецких бронированных машин пехоты «Мардер».

По информации издания, уже в ближайшее время на территорию Украины может быть отправлена партия немецких бронированных машин пехоты «Мардер». Сообщается, что речь идет об отправке вооруженным силам Украины 40 немецких бронетранспортеров. Журналисты немецкого издания отмечают, что в ближайшее время украинские военнослужащие приступят к обучению использования данной техникой.

При этом авторы материала отмечают, что на территории Украины немецкие бронемашины будут использоваться совершенно в других условиях, нежели они применялись армией Германии. В зоне боевых действий немецкие БМП «Мардер» будут подвергаться очень интенсивным нагрузкам, что приведет к быстрому износу узлов и агрегатов. Немецкие офицеры уже отметили, что для замены вышедших из строя машин, необходимо держать резерв в 10-15% от общего числа БМП.