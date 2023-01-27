Депутат Государственной думы и командир подразделения БАРС «Каскад» Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик с уничтожением украинской системы противовоздушной обороны в Харьковской области.

На опубликованных кадрах можно увидеть момент уничтожения зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Украины. В комментарии к опубликованному видеоролику Саблин написал, что теперь украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 не будет представлять угрозы для вооруженных сил Российской Федерации на Луганском направлении.

Саблин добавил, что украинский комплекс противовоздушной обороны был обнаружен разведчиками БАРС «Каскад» после чего он был ликвидирован российским высокоточным оружием.

Напомним, что ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что подразделение БАРС «Каскад» было сформировано из разных депутатов регионального и федерального уровня.