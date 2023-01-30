Олег Голиков, депутат Государственной думы из Челябинска, вернулся в зону СВО после отпуска. Об этом сообщает URA.RU.

Голиков в своем канале Телеграм опубликовал сообщение, где рассказал, что закончилось время его отпуска. Депутат отметил, что время пролетело быстро, но самая важная задача на сегодняшний день – победить фашистский нацизм. Он рассказал, что отправляется снова на передовую, чтобы защитить детей и стариков от снарядов, которые летят со стороны ВСУ.

Парламентарий отметил, что во время отпуска проводил время со своими близкими людьми. Также он провел встречи с земляками, где рассказывал о ситуации в зоне боевых действий на Украине. Голиков выразил благодарность губернатору Челябинской области за предоставляемую помощь и отметил, насколько она важна для бойцов на передовой линии фронта.