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В Госдуме не исключают блокировку YouTube на территории нашей страны. Депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что такое возможно, если хостинг будет нарушать закон России.

Как заявила представительница Госдумы, если площадка не будет подчиняться законодательству, им займется Роскомнадзор.

«Конечно, было бы очень жаль закрыться от всего мира и остаться только на своей платформе, но в случае постоянных, систематических известных нарушений нашего законодательства, у Роскомнадзора есть такое право приостановить или совсем прекратить доступ компании на наше информационное пространство», – отметила она.

Дискуссии по вопросу блокировки площадки ведутся уже длительное время. Так, предприниматель Евгений Пригожин отмечал наличие в России отечественных аналогов популярного западного сервиса. Одними из основных он назвал ЯRUS, «ВК» и RuTube.

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