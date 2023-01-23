Будущая замена военной техники и другого вооружения, переданных Украине союзниками США по НАТО, может привести к примерно 21,7 миллиарда долларов зарубежных продаж оружия для американской промышленности. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками американского CMPP (Центра военной и политической мощи), поставки странами Запада вооружений и военной техники Киеву позволят США «снабдить союзников по НАТО американским оружием взамен того, что направлено в Украину».

Это составляет немалые суммы. В дополнение к той военной помощи на сумму 26,7 миллиарда долларов, которую Соединенные Штаты уже выделили Украине (по состоянию на 20 января) за период после начала российской СВО, другие страны-члены НАТО также предоставили вооружения на многие миллиарды долларов.

Хотя многие страны, в отличие от США, не публикуют подробные списки, аналитики CMPP опирались на информацию из открытых источников, чтобы установить базовые данные о типах и количествах вооружений, переданных Украине странами НАТО. Далее, исходя из стоимости аналогичных американских систем, определялись цены потенциальной замены, которые США могли бы предоставить, поэтому общая сумма в 21,7 миллиарда долларов – приблизительна и указана по состоянию на 5 декабря.

«Некоторые страны могут не заменить оборудование, отправленное в Украину, в соотношении 1:1 или могут попытаться приобрести другое американское оборудование, чем предполагалось. Более того, некоторые правительства вместо этого будут покупать оборудование у неамериканских производителей», – уточнили в CMPP.

В то же время, по их словам, фактическое количество вооружений, поставленного Украине (и, вероятно, нуждающегося в восполнении), «почти наверняка занижено в этом исследовании из-за того, что их заметная часть была предоставлена в неизвестных количествах или тайно».

Следует также учесть, что страны НАТО с 2015 года ежегодно увеличивают свои реальные расходы на оборону, и эти суммы еще больше увеличатся в результате украинского конфликта. Польша, например, уже заявила об увеличении своих военных расходов с 2,2% своего валового внутреннего продукта до 3%, что поможет Варшаве закупить больше военной техники.

«Замена вооружений (причем зачастую – из категории «устаревших»), поставляемого Украине членами НАТО, современными американскими системами улучшит возможности отдельных армий НАТО и общую боеспособность альянса», – подчеркивают аналитики.

Как пример они приводят, что замена в арсеналах ряда стран НАТО устаревших советских реактивных систем залпового огня, таких как БМ-21, системами HIMARS, позволит наносить удары по противникам с большей точностью и с большей дальности. Замена советских танков Т-72, отправленных на Украину, танками M-1 Abrams «даст аналогичные преимущества».

Не менее важно и то, что НАТО, в котором отдельные страны-члены используют пока что более разнородное оборудование, сможет более эффективно перейти на общие стандарты, что позволит лучше осуществлять совместные действия войск и их обучение, а также использовать более эффективные системы логистики и материально-технического снабжения.

Помимо этого, «повышенный и предсказуемый многолетний спрос на вооружение может стимулировать оборонную промышленность США вкладывать дополнительные средства в исследования и разработки за счет собственных средств компаний. Более высокие темпы инвестиций в исследования и разработки могут привести к созданию более совершенного оружия, помогая гарантировать, что военные истребители США будут обладать лучшими возможностями, где бы они ни развертывались, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке», – отмечает CMPP.

Повышенный спрос на американское оборудование и боеприпасы также сможет простимулировать военно-промышленную базу США к созданию дополнительных производственных мощностей. Особенно сейчас, когда оборонный комплекс США «не может в достаточной мере поддерживать» усилия Пентагона по масштабной модернизации вооруженных сил и одновременно вооружать как Украину, так и Тайвань, указывают американские аналитики.

Впрочем, они считают, что «безусловный приоритет» должны иметь «оснащение американских вооруженных сил» и текущая прямая поддержка так называемых «осажденных демократий» (Израиль, Тайвань и Украина). А далее, «за исключением союзников на восточном фланге НАТО, поставки американского оружия в Европу должны осуществляться только после удовлетворения этих неотложных потребностей».