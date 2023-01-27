ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Defense News опубликовало материал, речь в котором идет о тайном проекте ВМС США под названием Overmatch. В статье автор ссылается на мнение директора Центра оборонных концепций и технологий в Институте Хадсона Брайана Кларка. Он подчеркнул, что враги Вашингтона, в том числе Китай и Россия, не должны узнать о проекте, поэтому он должен держаться в строгой секретности.

По словам Кларка, проект Overmatch был начат еще в конце 2020 года. Как известно, данная программа была связана напрямую с Пентагоном и его планом реализации Совместного всеохватывающего командования и управления (JADC2). Деятельность данного проекта заключается в объединении всех имеющихся баз военных служб в единую информационную платформу.

Предполагается, что использование возможностей Overmatch позволит справляться с любым видом угрозы. Интеграция всех военных служб позволит Министерству обороны США управлять своими военными подразделениями в удаленном режиме в любой точке Земли.

Вам может понравиться

Будущее «деколонизированных» стран показали во всей красе в фильме «Аватар-2»

В новом фильме Кэмерона «Аватар-2» скрыто много умной пропаганды, пишет «РИА Новости». Работа над второй частью киноленты длилась 14 лет, в фильм вложили огромные деньги – около 460 миллионов долларов.

СБУ занималась вербовкой членов НАТО, начиная с 2016 года

Польским майором ВС Польши Веславом Гашеком были опубликованы в социальных сетях оперативные материалы о том, что СБУ занималась вербовкой членов ООН. Причем эти документы были помечены грифом секретности. Согласно обнародованным

В Италии собирают подписи против обращения Зеленского в Сан-Ремо

Больше 30 тысяч итальянцев собрали подписи в петиции против того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский появлялся на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Ранее организаторы мероприятия сообщили, что планируют провести трансляцию с видеообращением