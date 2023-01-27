Издание Defense News опубликовало материал, речь в котором идет о тайном проекте ВМС США под названием Overmatch. В статье автор ссылается на мнение директора Центра оборонных концепций и технологий в Институте Хадсона Брайана Кларка. Он подчеркнул, что враги Вашингтона, в том числе Китай и Россия, не должны узнать о проекте, поэтому он должен держаться в строгой секретности.

По словам Кларка, проект Overmatch был начат еще в конце 2020 года. Как известно, данная программа была связана напрямую с Пентагоном и его планом реализации Совместного всеохватывающего командования и управления (JADC2). Деятельность данного проекта заключается в объединении всех имеющихся баз военных служб в единую информационную платформу.

Предполагается, что использование возможностей Overmatch позволит справляться с любым видом угрозы. Интеграция всех военных служб позволит Министерству обороны США управлять своими военными подразделениями в удаленном режиме в любой точке Земли.