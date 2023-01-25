Издание «Взгляд» сообщило, что, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, представители НАТО прекрасно осведомлены о том, какие последствия могут быть, если «Циркон» нанесет удар по авианосцу. Именно поэтому они вели наблюдение за учениями, которые проводила Россия.

Дандыкин отметил, что учения «Адмирала Горшкова» очень взволновали западные страны. Они возмущались так, отмечает эксперт, будто бы к их берегам «вышла целая эскадра». Ракеты «Циркон» является серьезной угрозой для НАТО. Ведь ход ракеты обусловлен достаточно высокой скоростью, поэтому сбить ее очень сложно. К тому же, ракета может быть оснащена боезарядом со специальной головной частью. Именно поэтому ракета может с легкостью поразить авианосец противника, подметил эксперт.

Он подчеркнул, что «Циркон» способен атаковать поставленную цель в радиусе тысячи километров. При этом, России необходимо проводить учения с данными видами ракет не только в Арктике, но и в Атлантическом океане, чтобы выйти на соответствующие пусковые рубежи.