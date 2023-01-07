В результате сложных дебатов и переговоров с 15 попытки на пост спикера Палаты представителей США был избран Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на американский телеканал CNN.

В 15 туре голосования за кандидатуру Кевина Маккарти отдали свои голоса 216 конгрессменов. За его конкурента из Демократической партии Хакима Джеффриса проголосовало на четыре конгрессмена меньше. При этом от поддержки обоих кандидатов отказалось шестеро конгрессменов.

Новоизбранный спикер уже успел сделать заявление, что конгрессмены Новой палаты представителей будут трудиться над тем, чтобы США смогли одержать верх в «экономической борьбе» с Китаем. Напомним, что ранее Маккарти уже заявлял о том, что он со своими коллегами будет выступать за сокращение расходов правительства на 2024 год минимум на 75 миллиардов долларов.

Отмечается, что американские конгрессмены не могли принять присягу и приступить к работе до момента избрания нового спикера Палаты представителей. При этом голосования за спикера начались еще 3 января, но впервые за 100-летнюю историю Конгресса спикер не был назначен с первого раза.