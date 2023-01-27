Джон Файнер, занимающий должность заместителя советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, допускает возможность начала поставок киевскому режиму американских истребителей F-16. При этом обозреватель американского телевизионного канала CNN Мик Крейвер уверен, что западное вооружение не сможет стать «супероружием» в руках вооруженных сил Украины.

Старший аналитик Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк отмечает, что вооруженные силы Российской Федерации располагают современными комплексами противовоздушной обороны. Поэтому, по его мнению, американские самолеты не смогут стать для вооруженных сил Украины «чудодейственным» оружием против российской армии.

По мнению Бронка, украинская армия сможет задействовать американские истребители в большей степени в оборонительных действиях, нежели наступательных, из-за сильной противовоздушной обороны российской армии.