Бойцы частной компании «Вагнер» участвуют в боевых действиях в восточных районах Артемовска.

Военные корреспонденты рассказывают, что сейчас бои ведутся рядом с промышленными заводами на улице Патриса Лумумбы. Они отметили также идущие атаки около предприятия, которое производит шампанские вина.

Журналисты уточняют, что эту улицу используют только для проведения экстренной медицинской эвакуации, когда раненых бойцов срочно требуется отправить в тыл. В ином случае на ней стараются не появляться, так как это опасно.

Ранее около ста бойцов ЧВК «Вагнер» вернулись на родину из зоны СВО. Было сказано, что их помиловали, и эти солдаты были первыми, кто участвовал в штурме поселений под Артемовском и Углегорской ТЭС.