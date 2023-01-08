Люди, бегающие, чаще всего, на длинные дистанции, после пробежки испытывают приподнятое настроение и заряд бодрости несмотря на то, что дали своему организму серьезную физическую нагрузку. По словам специалистов, это связано с тем, что во время физической нагрузки в организме вырабатываются определенные химические вещества.

Согласно исследованиям специалистов, аэробные нагрузки, такие как бег, способствуют тому, что в кровь выбрасываются вещества, притупляющие боль, расслабляющие мышцы и повышающие настроение. К этим веществам относятся эндорфины, дофамины и эндоканнабиноиды. Дофамин дает человеку удовольствие, а эндоканнабиноиды очень мягко влияют на психическое состояние человека, в результате чего человек начинает ощущать умиротворение.

Специалисты выяснили, что подобные ощущения дарят физические нагрузки не только людям, но и животным. В пример можно привести собак и мышей, которых в лабораторных условиях поместили на беговую дорожку. Ученые выяснили, что во время бега уровень эндоканнабиноидов в их организме повышался.