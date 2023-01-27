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Издание Foreign Policy со ссылкой на ряд экспертов пишет в своем материале, что вооруженные силы Украины столкнуться с проблемами при использовании различной боевой техники НАТО, которая требует внимательного технического обслуживания и ухода, в реальной боевой операции.

Американские эксперты уверены, что украинская армия вместе с разношерстной военной техникой НАТО получит и ряд проблем. Украинским военным придется налаживать сложную логистику, ведь техника различных стран НАТО использует разные виды топлива, запасные части и определенные нюансы при эксплуатации, что требует хорошей подготовки экипажей и обслуживающего персонала.

Бывший высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США Джим Таунсенд считает, что «это все равно, что хранить хороший спортивный автомобиль, мотоцикл и лодку на открытом воздухе, обслуживать их на улице самостоятельно и все это под постоянным обстрелом со стороны противника».

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