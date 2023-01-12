В своем материале для Consortium News бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер написал, что Российская Федерация смогла подготовить 300 тысяч новых мобилизованных бойцов, а также оснастить новые подразделения своей современной военной техникой. По его словам, когда свежие российские резервы появятся в зоне спецоперации, то вооруженным силам Украины не будет что им противопоставить.

Скотт Риттер приводит знаменитую российскую поговорку в своем материале о том, что «русские медленно запрягают, но быстро едут». По его словам, скорее всего именно такая ситуация и складывается на данный момент в зоне боевых действий на территории Украины. Риттер уверен, что суровая реальность не сулит ничего хорошего для украинской армии.

Американский военный аналитик считает, что большая часть ранее предоставленного западного вооружения уже уничтожена либо выведена из строя, при этом обещанные поставки новых вооружений не смогут коренным образом повлиять на ситуацию на фронте. Более того, Риттер уверен, что потери личного состава ВСУ в зоне боевых действий начали превышать мобилизационный ресурс внутри страны.