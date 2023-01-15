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Бывший сотрудник администрации американского президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что если коллективный Запад поставит Украине все виды вооружений, которые он уже пообещал передать ВСУ, то Европа останется беззащитной перед возможной атакой со стороны Российской Федерации.

Как отмечает Робертс в материале, опубликованном на его авторском сайте, боеспособность вооруженных сил стран НАТО и США снижается с каждой новой поставкой вооружений на территорию Украины.

По этой причине Робертс предупреждает об опасности со стороны Российской Федерации. Ведь для вооруженных сил России появляется отличный шанс с легкостью захватить территорию Европейских стран, которые собственными руками ослабили свои армии.

Бывший помощник Рейгана пишет, что российская армия может зайти на территорию стран Прибалтики и Финляндии, после чего дойти до Германии и Франции, а затем спуститься к Сербии. Таким образом, как отмечает Робертс, российская армия может рассечь Европу пополам.

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