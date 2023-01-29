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Игорь Никулин, являющийся ранее членом комиссии по биологическому и химическому оружию при ООН, назвал, какие неожиданные последствия в международных отношениях может вызвать победа России в специальной военной операции.

По его словам, разрешение украинского конфликта в пользу Российской Федерации может подтолкнуть Китай быстро решить вопрос с Тайванем, после чего Соединенные Штаты Америки потеряют свое влияние в Азиатском регионе.

Никулин предполагает, что победа РФ в зоне СВО вдохновит Китай захватить Тайвань, а вместе с этим и все производство транзисторов, чипов и прочей микроэлектроники. Ведь Тайвань является мировым лидером по производству микрочипов. При этом потерю такого рынка микроэлектроники США допустить не могут.

На данный момент, как считает Никулин, все мировые державы наблюдают за развитием событий на территории Украины. Именно по этой причине решение украинского конфликта имеет огромное значение для США, ведь для них поражение на Украине станет крахом их миропорядка.

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