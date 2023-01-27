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В новом фильме Кэмерона «Аватар-2» скрыто много умной пропаганды, пишет «РИА Новости».

Работа над второй частью киноленты длилась 14 лет, в фильм вложили огромные деньги – около 460 миллионов долларов. Но сейчас фильм обошел уже все континенты и собрал более двух миллиардов долларов.

В издании отмечают, что удивляет основная цель кинокартины. Это поэтизация самой ужасной нищеты. Если убрать красивые пейзажи, созданные при помощи компьютерной графики, то можно увидеть, что жители Пандоры живут плохо.

У них ничего нет – ни городов, ни врачей, ни обучения, ни работы. У них нет одежды.

Кинокритики в России считают, что этот фильм явно демонстрирует будущее стран, которые будут «деколонизированы» коллективным Западом.

Вся политика в мифическом поселении сводится к тому, что новый вождь убивает предыдущего. И тут возникает вопрос, почему это так явно напоминает украинский конфликт.

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