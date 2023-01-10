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Обозреватель британского издания The Times Макс Хастингс заявил, что британская армия претерпевает значительные убытки, связанные с тем, что Королевство предоставляет военную помощь на Украину. Он отмечает, что королевская армия находится в кризисе, несмотря на то, что получила единовременную выплату из бюджета, которая составила 24 миллиарда фунтов стерлингов.

Обозреватель подчеркивает, что состав численности армии сократился с 82 тысяч до 73 тысяч человек. И хотя был совершен добор из резервистов в размере 13 тысяч, то, по словам Хастингса, «их набор оказался ужасен».

Еще одной огромной проблемой, по словам журналиста, является состояние Королевского флота. Он отмечает, что военные моряки недовольны новыми военными кораблями, собранными в британских верфях. Они утверждают, что качество судов, собранных за рубежом, значительно выше, чем у тех, что собирались на родине.

Также, Хастингс подчеркивает, что королевская армия страдает от того, что все ее нужды покрываются исключительно «британскими товарами». Он отметил, что три крупнейших британских корпорации (Rolls Royce, BAE и Babcock) имеют низкие показатели поставок.

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