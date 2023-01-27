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Англичанка из Бирмингема рассказала, что была в шоке от отношения беженки с Украины к местному населению.

Андреа пожалела украинку и поселила ее у себя вместе с сыном по действующей программе «Дома для Украины». Гражданка Британии уточнила, что проживает в районе, где многонациональное население. Украинке же после переезда не понравилось, что в этой местности живет чрезмерно много мусульман.

Андреа рассказала, что была шокирована такими высказываниями. Женщине с Украины не нравилось, что в районе много людей другой национальности и людей с другим цветом кожи.

Не понравилось украинским беженцам и то, что в местной школе учится много темнокожих детей и детей из азиатских стран.

В итоге Андреа разорвала договор о проживании у нее гражданки Украины.

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