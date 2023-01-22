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Соединенное Королевство сейчас занимается подготовкой двух кораблей противоминной обороны проекта Sandown, списанных с британского морского флота. На судна уже были нанесены новые названия, идентификационные номера и символика Украины.

Речь идет о бывших британских минных тральщиков под названием HMS Ramsy и HMS Blyth, которые теперь получили новые названия M310 «Чернигов» и M311 «Черкассы». Теперь они стали кораблями противоминной обороны ВМС Украины.

Согласно информации, переданной иностранными СМИ, на тральщиках уже находится украинский экипаж, который прошел подготовку в Великобритании. Когда будет осуществлена передача кораблей ВМС Украины пока не известно. Также нет информации, где они будут базироваться на территории Украины.

Еще в 2021 году ВМС Украины заключили договор с Великобританией о передаче двух кораблей противоминной обороны класса Sandown после их ремонта и модернизации. Договор также включал в себя переподготовку украинского экипажа, который будет нести службу на этих судах, на территории Соединенного Королевства.

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