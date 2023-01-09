В Сети были опубликованы очередные кадры, на которых показано, как бойцы вооруженных сил Украины собирают оставшееся вооружение, чтобы, как следует из их слов, эвакуироваться из Артемовска. Об этом сообщает издание «Военное дело».

На опубликованном видео, можно услышать, как во время разговора двух военнослужащих украинской армии на фоне постоянно слышны звуки разрывов артиллерийских снарядов, а также автоматные очереди. При этом один из бойцов вооруженных сил Украины в нецензурной форме отмечает, что они собрались эвакуироваться из Артемовска.

Также его собеседник отмечает, что они просто решили «отойти» на новые рубежи, при этом, по его словам, «спешно убегают» именно бойцы вооруженных сил Российской Федерации. Однако назвать причину своего собственного отхода украинский боец отказался.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы России начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является защита мирного населения Донбасса.